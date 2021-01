Genoa, Marchetti ironizza sulla Ferrari distrutta: "Mai più lavaggio e consegna a 20 euro!"

E' passata una settimana dalla disavventura dell'ex portiere della Lazio Federico Marchetti al quale hanno distrutto la Ferrari, a causa di un incidente da parte dell'addetto all'autolavaggio a cui l'estremo difensore aveva lasciato l'auto, mentre il calciatore era al centro di allenamento. Un danno ingente ma che per fortuna non ha creato danni a persone. Il portiere qualche ora dopo l'accaduto aveva lasciato un messaggio su Instagram: "Mi dispiace molto per quello che è successo. Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita" poi ai microfoni di Repubblica.it ha aggiunto: "Mai più lavaggio e consegna a domicilio a 20 euro!".

