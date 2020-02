Genoa, Marroccu (ds): "Soumaoro è stato trattato anche dalla Lazio"

La querelle Radu. Tempi lontani, i primi di luglio. La Lazio e una delle sue bandiere erano sull'orlo della rottura, addio doloroso al quale tutti i tifosi biancocelesti si stavano mestamente preparando. Non è andata così, per fortuna, Stefan è rimasto a casa e la società non è stata obbligata a intervenire sul mercato con l'arduo compito di rimpiazzarlo. Però qualche nome al vaglio del ds Tare era passato comunque. Ipotesi, suggestioni, tra le quali figurava anche Adama Soumaoro. Difensore centrale, (ex) capitano del Lille. Oggi approdato in prestito al Genoa. E il ds dei rossoblu, Francesco Marroccu, ha confermato l'interesse estivo della Lazio per il francese nel suo intervento a TeleNord: "È un difensore centrale, che in Francia era capitano. Parliamo di un giocatore trattato da Roma e Lazio nel mercato estivo. Siamo stati tempestivi nell'inserirci e nel cogliere questa occasione: sicuramente Soumaoro ci darà una mano a salvarci".

