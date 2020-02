Lazio, operazione sorpasso. In 45mila a sostenere i biancocelesti

I riflettori dell'Olimpico sono pronti ad accendersi. Stasera va in scena il recupero della 17esima giornata del campionato di Serie A, che vedrà confrontarsi Lazio e Verona. Una partita dal sapore particolare per i biancocelesti. Operazione sorpasso, la si potrebbe chiamare così. Si, perché con una vittoria la Lazio scavalcherebbe l'Inter, portandosi a meno due dalla Juventus capolista, aprendo così a scenari inimmaginabili a inizio stagione. Non solo, Inzaghi è alla ricerca del 17esimo risultato utile consecutivo. Sarebbe l'occasione per agganciare il maestro Eriksson ancora una volta, proprio nel giorno del compleanno del tecnico svedese. A sostenere la Lazio ci saranno circa 45mila spettatori, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Un dato importante considerando il turno infrasettimanale. Circa 13mila tagliandi staccati, che si aggiungono ai più di 20mila abbonati. Inoltre ci sono tutti quelli che hanno usufruito della promozione dei Lazio Style, acquistando nel periodo natalizio un coupon per due biglietti in distinti, oppure uno in tribuna Tevere. Insomma, una bella cornice di pubblico è pronta a riempire lo stadio, con la Nord che ha preparato per l'occasione un'altra sorpresa.

