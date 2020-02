Lazio, la FIGC applaude Immobile: "Italiano top media-voto della 22^ giornata"

Ciro Immobile ormai sarà abituato alle celebrazioni provenienti dal mondo del calcio e non solo. Ma i complimenti non stancano mai, soprattutto se fatti dal più importante organo del calcio in Italia: la FIGC. Che, attraverso i propri canali social, ha postato l'immagine di un Immobile sorridente, con la descrizione che lo nomina "miglior italiano per media-voto nella 22esima giornata di campionato". Contro la SPAL, l'attaccante della Lazio si è scatenato: doppietta, assist, tanta determinazione e il solito spirito di sacrificio. Sarebbe stato un po' difficile per gli altri fare di meglio.