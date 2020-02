Genoa, si ferma anche Radovanovic: centrocampo contato per la Lazio

Al momento positivo sul campo (4 risultati utili consecutivi, ndr), si sta contrapponendo la sfortuna in infermeria. Il Genoa sta bene, mentalmente, ma dovrà fare i conti con le tante assenze forzate in vista del match contro la Lazio. L'ultima in ordine di tempo è quella di Radovanovic, fermato da una distorsione del ginocchio: il report della società rossoblu non chiarisce l'entità dell'infortunio, ma resta difficile pensarlo già in campo domenica. L'ex Chievo si va ad aggiungere ai lungodegenti Ghiglione (lesione di secondo grado del bicipite femorale), Romero (distorsione al ginocchio), Shone (affaticamento ai flessori), Pajac (infiammazione all'apofisi tibiale anteriore), Iago Falque (si parla di influenza) e Lerager (tendinopatia agli adduttori). Un bollettino di guerra dal quale potrebbe essere escluso Goran Pandev. Il macedone ha rimediato un colpo al ginocchio nei primi istanti della partita contro il Bologna dello scorso weekend. Una botta che l'ha costretto a uscire dopo 13' minuti, ma che potrebbe non essere sufficiente a fargli saltare la partita da ex di domenica. L'unica buona notizia per Nicola che, contando anche la squalifica di Sturaro, dovrebbe affrontare la Lazio con a disposizione soli quattro centrocampisti centrali per tre posti.

