Genoa, slitta ancora l'esordio di Caicedo: Ballardini conferma l'infortunio

Trasferitosi dalla Lazio al Genoa Felipe Caicedo non è ancora riuscito a fare il suo esordio in maglia rossoblù. Dopo aver saltato la gara contro il Cagliari il 'Panterone' non ci sarà nemmeno domani con la Fiorentina a causa di un problema al flessore. È quanto si evince dal report medico pubblicato dal club rossoblù: "Il Genoa CFC comunica che Felipe Caicedo continua ad avvertire un fastidio al flessore della coscia. Nelle prossime ore verrà sottoposto agli accertamenti del caso".

Ballardini, in conferenza stampa, ha confermato l'assenza dell'ecuadoriano e ha detto i prossimi step che verranno fatti per riportarlo in campo: "Caicedo oggi farà un altro esame di controllo e poi vediamo".