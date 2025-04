Genoa, Vieira: "Questa Lazio è da Champions. Sono fortissimi..."

A due giorni dalla partita di Marassi contro la Lazio, in conferenza stampa è intervenuto il tecnico del Genoa, Patrick Veira, che ha presentato la sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A, in programma lunedì alle ore 18.00. Il tecnico francese ha fatto il punto sugli assenti, elogiando anche la Lazio e arrivando a definirla una squadra 'da Champions'.

"Abbiamo un finale di campionato molto eccitante. Iniziamo con la Lazio in casa, sono una squadra fortissima. Abbiamo visto le ultime partite che hanno giocato in Europa League, anche se hanno perso, abbiamo visto una squadra organizzata bene e con qualità. Una squadra che per me è di Champions League. Noi dobbiamo essere pronti perché loro giocheranno una partita con intensità e aggressività. La Lazio arriverà qua con rabbia e con la voglia di vincere. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra con qualità e arrabbiatissima. Credo che la Lazio arriverà a Genova per vincere. Perché loro vogliono andare in Champions. Noi vogliamo continuare a finire bene. Pinamonti, Vitinha e Messias possono giocare davanti ma l'importante è trovare il giusto equilibrio con o senza possesso. Abbiamo trovato questo equilibrio settimane fa e questo è importante".

OBIETTIVO SALVEZZA A UN PASSO - "Salvezza aritmetica? Sarà importante come a Verona. Il nostro obiettivo è avere questi punti per essere aritmeticamente sicuri di essere in Serie A. Dobbiamo essere pronti sotto l'aspetto dell'organizzazione ma non ho dubbi su questo perché abbuiamo fatto una bella settimana di lavoro".

I SINGOLI E GLI ASSENTI - "Malinovskyi non è pronto per la partita di lunedì, Cornet è ancora fuori. Sono rientrati Bani e Matturro. Frendrup è un giocatore importante che porta energia con il suo entusiasmo sul campo. Ha mobilità e aggressività. Lavora tantissimo per la squadra. Un giocatore importante per il centrocampo e da quando sono arrivato l'ho utilizzato di più".