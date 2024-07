Giordano: "Le colpe del fallimento sono dei club. La Lazio finalmente..."

Il primo pensiero di Bruno Giordano, durante il suo intervento a Radiosei, è rivolto al suo ex compagno Vincenzo D'Amico scomparso un anno fa: "Oggi è una data indelebile nella mia testa. Vincenzo fa parte della mia vita. Cinquant’anni assieme fra campo e fuori campo. Ricordo le prime a cene a casa sua, è sempre rimasto vicino a noi. Siamo da tanti anni, in Italia in ricerca di un talento come quello di Vincenzo. Soffocato spesso da sistemi di gioco e giovani allenatori".

Poi, proseguendo il suo discorso, l'ex biancoceleste si è soffermato sul presente analizzando prima la situazione della Nazionale e poi sulla Lazio. Le sue considerazioni: "Mi rifiuto di pensare che nel calcio italiano sia scomparso il talento. Le colpe di questo fallimento vanno imputate ai club al 100%. La Svizzera sapeva cosa fare in campo. L’Italia in queste quattro partite mi ha dato la sensazione di non saper cosa dover fare. Mi sembra che questo di oggi sia un calcio un po’ viziato da ragazzi che già molto giovani seguono ciecamente i procuratori. Si accettano di fare 60/70 partite. Rispetto alla Lazio, finalmente ci stiamo muovendo in tempo. Samardzic rappresenterebbe un acquisto importante, giovane e motivato, oltre ad avere grandi qualità.”

