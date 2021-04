Giordano sulla corsa Champions: “Una tra Lazio e Napoli fuori, e l'Atalanta...”

“Vorrei che sia Lazio e Napoli arrivassero in Champions insieme, ma una delle due temo rimarrà fuori”. La pensa così Bruno Giordano, con le sue parole in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei. Per l'ex bomber i prossimi scontri diretti tra Atalanta e Juve e Napoli e Lazio saranno decisivi per la corsa ai posti Champions, e ogni squadra in lotta può contare sul proprio talento in rosa: “Ad ognuno il suo. La Lazio per esempio senza i gol di Immobile, trova sempre pronto Milinkovic”. La differenza nella lotta per i primi posti la faranno anche i dettagli e i momenti, e forse la fortuna: “Verrà premiato chi merita, la fortuna esiste ma è relativo. Basti pensare all'Atalanta rimontata a Firenze che ha poi dimostrato di avere valori veri ”.

