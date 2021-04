Lazio specialista nei gol pesanti e decisivi: il dato record

Che si chiami Zona Caicedo o Zona Lazio non fa più differenza, ormai la squadra di Inzaghi si sta specializzando nei gol segnati negli ultimi minuti. Sono ben 9 i punti recuperati nelle 5 partite stagionali nelle quali la Lazio ha segnato negli ultimi minuti, (con Torino, Juve, Spezia, Crotone e appunto Verona). Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si tratta di un record italiano ed europeo: undicesima partita strappata per 1 a 0, solo il West Ham in Premier ha lo stesso primato, poi ferme a 10 ci sono Manchester United, Siviglia, Monaco, Everton, Inter, Lille e Lens. La banda di Inzaghi si è negli ultimi 5 anni confermata specialista nei gol finali. Per ben 6 volte in campionato e tutte in trasferta, i biancocelesti hanno ribaltato il risultato: è successo in Samp – Lazio del dicembre 2017, da 1-0 a 1-2, il 24 novembre 2019 con lo stesso risultato, poi la notte storica di Cagliari un anno dopo sempre grazie a Caicedo, poi Brescia a gennaio 2020, e più recentemente con il Torino al 98esimo e proprio contro il Verona domenica scorsa. Una Lazio sempre più specializzata nei gol pesanti e finali.

