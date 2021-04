Adani: "Lazio lì non per caso, è una conferma. Milinkovic? Un centrocampista completo!"

Daniele Adani ha parlato anche di Lazio nel corso della 'Bobo TV', in onda su Twitch. L'ex difensore, nel nuovo format in compagnia di Vieri, Cassano e Ventola, ha parlato prima di tutto di Sergej Milinkovic: "È un centrocampista completo, sa mettere il corpo, sa sacrificiarsi, sa mettere tecnica, centrimetri, sa fare gol. Ha fatto anche otto assist, oltre a gol pesanti come quella di ieri. Questa Lazio, se pure non è più brillante, rimane credibile, non è lì per caso, è una conferma per chi la segue da anni. Se arriva sesta è un fallimento? Se andiamo a vedere la rosa, è inferiore alle altre. Quindi non le darei colpe, soprattutto nell'anno in cui è tornata in Champions dopo vent'anni. La valutazione della squadra è anche in rapporto a qualità, investimenti, infortuni, va valutato tutto".

Corsa Champions, Delio Rossi: "Roma fuori, la Lazio può ancora sperare"

Lazio, il figlio di Leiva e la Liverpool-mania: la sua camera come Anfield - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE