Corsa Champions, Delio Rossi: "Roma fuori, la Lazio può ancora sperare"

Milinkovic tiene la Lazio in corsa per la Champions League. Di questo avviso è mister Delio Rossi, che invece lascia fuori dalla lotta la Roma. Le sue parole a TMW Radio: "Se per lo Scudetto sembra tutto deciso, per il quarto posto ci sono numerose squadre che possono ambire. Chi è avanti sicuramente è avvantaggiato. La Roma secondo me è fuori dalla lotta per la Champions League e non rientrerà, indipendentemente dall'impegno in Europa League. Sono tante le squadre davanti e i giallorossi dovrebbero recuperare punti su tutte e per me sono fuori. L'unica squadra che con la vittoria di ieri può ancora sperare, pur senza sbagliare, è la Lazio".

