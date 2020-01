Giordano: "Tanto della mia vita è legato alla Lazio. Oggi si può sognare"

Per festeggiare i 120 anni di storia della Lazio, Sky Sport ha intervistato Bruno Giordano. Uno che in biancoceleste c'è nato, arricchendo il proprio cassetto dei ricordi: “Alla Lazio mi sono formato in tutto e per tutto, sia da calciatore che da uomo. La Lazio è una famiglia che accoglie sempre chiunque a braccia aperte. Mi viene in mente il ricordo di me stesso, da piccolo, in un prato verde durante un pomeriggio del 1969 quando andai a fare un provino. Poi crescendo ricordo lo Scudetto della grande Lazio del ’74, il mio esordio, c’è tanto della mia vita legato a questa società". E la Lazio di Inzaghi dove può arrivare?: "Questo gruppo può sognare e poi, se saranno bravi, verranno messi alla pari delle altre Lazio storiche. Ultimamente ci sono state diverse squadre, come quella di Pioli, che sono state accostate alle grandi e poi purtroppo non le hanno eguagliate. Questa Lazio, comunque, è sulla buonissima strada".

