Giroud, retroscena di mercato dal Chelsea: “L'Inter è stata irrispettosa”

I rapporti nel mondo del calcio sono tutto. Specie in sede di trattative, specie quando ballano i milioni. Quelli veri. Quelli che servivano per strappare Olivier Giroud al Chelsea: circa 7 solo per il cartellino, nonostante fosse in scadenza di contratto. La Lazio ci ha provato, si è inserita forse troppo tardi, ed è rimasta con un cerino in mano. Però, come vi abbiamo anticipato, ha colpito l'attaccante francese. Giroud si è sentito desiderato, parte del progetto illustratogli da Igli Tare: ecco perché resta un nome caldo anche per l'estate, soprattutto in caso di Champions League. Chi non l'ha conquistato è invece l'Inter. I nerazzurri l'hanno sedotto e abbandonato, come rivela una fonte interna del Chelsea: “L'atteggiamento tenuto dall'Inter nei confronti di Olivier Giroud è stato molto irrispettoso" - ha confessato questo mister x al canale francese RMC Sport - “Ci hanno fatto aspettare e tenere sulle spine un giocatore che ha sempre avuto un comportamento esemplare e che aveva dato la sua priorità all'Inter (il club di Suning ha cambiato idea nell'ultima settimana, favorendo l'inserimento della Lazio, ndr). Adesso Olivier rimarrà con noi e come al solito giocherà più partite nella seconda metà della stagione. perché ha una mentalità di ferro ed è forte. Andrà all'Europeo, ne sono sicuro, è troppo importante per il gruppo". Quindi è difficile considerare l'Inter ancora tra le pretendenti del francese. I rapporti, in questo caso, potrebbero fare la differenza.

