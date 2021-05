Giudice Sportivo | Lazio, un turno a Pereira e Leiva. Si allunga la lista dei diffidati

Non arrivano buone notizie per la Lazio dall'ultimo comunicato della Lega Serie A. Il Giudice Sportivo ha pubblicato le sue decisioni riguardo il turno di campionato appena passato: è stato confermato il turno di squalifica per Andreas Pereira (espulso per doppia ammonizione) e Lucas Leiva (era diffidato ed è stato sanzionato con il cartellino giallo durante il match con la Fiorentina). I capitolini dovranno fare attenzioni ai cartellini gialli in vista del derby perché la lista dei diffidati si è allungata con l'aggiunta di Akpa Akpro (nona ammonizione), Luiz Felipe e Cataldi (entrambi alla quarta ammonizione). Acerbi è arrivato al cartellino giallo numero 6, mentre Radu alla seconda.