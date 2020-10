Giudice Sportivo, seconda sanzione per Acerbi. Prima per Hoedt e Akpa Akpro

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti attraverso un comunicato ufficiale i provvedimenti disciplinari relativi alla quinta giornata del campionato di Serie A. Luca Cigarini (Crotone) è l'unico squalificato. In casa Lazio scatta la seconda sanzione per Francesco Acerbi e la prima per Hoedt e Akpa Akpro. Nessuno squalificato quindi in vista della prossima sfida contro il Torino, in programma domenica 1 novembre alle ore 15.