Giudice Sportivo, una sanzione in casa Lazio: squalifica nella Roma

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 35° giornata di Serie A. In queste ore è stato reso noto sul sito della Lega di Serie A il comunicato relativo alle decisioni di Gerardo Mastrandrea. In casa Lazio è stata confermata la sesta sanzione per Mattia Zaccagni in campionato. Squalifica invece per una giornata effettiva di gara per Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma. Nel comunicato si legge "per aver al 7° secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale". Infine, il Giudice Sportivo conclude: "premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di ciìui all'art.25 comma 3CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori".