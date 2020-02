Gli Altri Laziali - Cicerelli nel successo della Salernitana. Bravo Dziczek, ancora titolare Berisha

Un’altra novità nella lista dei prestiti: in settimana si è accasato al Koper Vargic, che diventerà un giocatore del club sloveno alla scadenza del contratto coi biancocelesti in estate. Campionato comunque ancora fermo per la sosta invernale, così come quello di Bari in Austria e Mohamed in Ucraina. Tra i giocatori non impegnati anche Morrone, squalificato al debutto con il Rieti. E a proposito di calciatori diventati di proprietà della Lazio a gennaio, a Salerno nell’ultimo turno decisivo è stato Emanuele Cicerelli, autore dell’assist vincente per Djuric che ha deciso il posticipo di Serie B contro il Trapani. Questo, nel dettaglio, le prestazioni di tutti ‘altri laziali’.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Riassaggia finalmente il campo Milan Badelj. Il centrocampista croato, sempre in panchina nelle ultime cinque di campionato, per la prima volta dall’arrivo di Iachini colleziona minuti in Serie A. Sei per l’esattezza nella sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta.

Serie B

CASASOLA (Cosenza) - Seconda su due da titolare per Casasola, quinto di destra di Braglia nello 0-1 contro la corazzata Benevento. L’argentino, ammonito nel primo tempo per un fallo su Viola, è ancora alla ricerca della condizione migliore dopo tanti mesi senza gare ufficiali ma si muove bene sulla corsia di competenza servendo anche buoni palloni per i compagni nei minuti finali.

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - “Incredibile ma vero”. Possiamo usare le parole di Alessandro Rossi su Instagram per descrivere quanto successo ad Ascoli, dove la Juve Stabia trova il 2-2 all’ultimo secondo grazie allo stacco del portiere Provedel. L’ex Primavera era entrato al 77esimo per dare maggior peso all’attacco come spiegato dal tecnico Caserta: “Canotto è uscito perché non è una prima punta, cercavo un giocatore abile in quel ruolo e dunque ho messo Rossi”. In panchina invece Davide Di Gennaro.

CICERELLI, DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Tre punti pesanti per la Salernitana che contro il Trapani non convince, ma si porta comunque a un solo punto dalla promozione diretta. Nell’1-0 dell’Arechi c’è sempre tanta Lazio, soprattutto grazie a Cicerelli. Nel primo tempo l’esterno pugliese, titolare dopo tre partite, controlla elegantemente con l’esterno, punta il diretto avversario e rientrando sul destro pennella sulla fronte di Djuric il gol vittoria. A servirlo sulla sinistra era stato con un’ottima apertura Dziczek. Proprio il polacco, che non ha saltato un minuto nelle ultime otto giornate, è tra gli artefici della rinascita granata con la sua personalità e sapienza tattica. Con lui anche Lombardi, stavolta meno devastante ma comunque pronto a sacrificarsi nonostante le condizioni fisiche non ideali. Come quando, a cambi esauriti, termina la gara zoppicando. Titolari Maistro e Gondo, entrambi pericolosi nel primo tempo: l’ex Rieti impensierisce Carnesecchi due volte, l’ivoriano sfiora il raddoppio di testa. A inizio ripresa entra pure Kiyine che però continua a non convincere (anche i suoi compagni) per leziosismi e gestioni di alcuni contropiedi. In panchina Karo che ha perso minutaggio dall’arrivo di Aya nella finestra di riparazione.

PALOMBI (Cremonese) - Non si rialza la Cremonese, senza vittorie da metà dicembre nonostante le ambizioni di inizio campionato. Palombi gioca dal primo minuto come mezzapunta nel 4-3-2-1 di Rastelli, tuttavia ha poche chances per battere la difesa del Crotone. La prima con una conclusione a giro da fuori, l’altra in spaccata sul secondo palo. Al 73’ viene richiamato in panchina per fare posto a Gaetano.

Serie C

ADAMONIS (Sicula Leonzio) - Grande trionfo per la Sicula Leonzio che non vinceva da inizio novembre. I siciliani, con Adamonis in porta, ne fanno quattro al Potenza allontanandosi perlomeno dall’ultimo posto. Il portiere lituano compie un ottimo intervento sulla conclusione di Golfo che lo batte però prima del triplice fischio dal cuore dell’area di rigore. Sarebbe stata la terza gara a porta inviolata dall’arrivo coi bianconeri.

Bundesliga (Germania)

BERISHA (Fortuna Dusseldorf) - Altro 1-1 per il Fortuna Dusseldorf che, a piccoli passi, prova ad uscire dalle sabbie mobili della classifica. Berisha, alla Volkswagen Arena, gioca l’intera partita (era successo quest’anno soltanto in Lazio-Cremonese). Il tecnico Rösler, dopo che qualche guaio fisico che aveva fatto saltare al kosovaro l’impegno di coppa contro il Kaiserslautern, aveva d’altronde annunciato in settimana il suo rientro in gruppo.

Ligue 1 (Francia)

DURMISI (Nizza) - Solo panchina per Riza Durmisi nell’1-3 del suo Nizza contro il Nimes. L’esterno danese, tornato dopo una lesione muscolare, aveva debuttato mercoledì in Ligue 1 subentrando sul campo del Reims nell’ultimo quarto d’ora al connazionale Dolberg.

Primeira Liga (Portogallo)

WALLACE (Braga) - Si ferma a otto la serie di vittorie consecutive del Braga tra campionato e coppa. Contro il Gil Vicente i padroni di casa vengono rimontati infatti 2-2 nella ripresa a causa di una grossa ingenuità di Viana e di un errore del portiere Matheus. Anche Wallace, schierato nell’insolita posizione di terzino destro ma poi tornato al centro dopo il rosso al compagno, ha qualche responsabilità nel perdere Carvalho che si stacca dalla sua marcatura sul gol del pareggio. “Continuiamo a lottare per i nostri obiettivi”, il post commentato anche dal laziale Bastos.

