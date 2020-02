UFFICIALE - Lazio, Vargic ceduto in prestito al F.C. Koper

Addio anticipato per Ivan Vargic. Il portiere croato, fuori rosa da inizio stagione, è stato infatti ceduto al Koper - squadra capolista della Serie B slovena - in prestito fino al prossimo 30 giugno, giorno in cui scadrà ufficialmente il suo contratto con la Lazio. Vargic lascia i biancocelesti con 3 presenze all'attivo: una in campionato nel 2016/17 (Lazio - Inter 1-3, ndr) e due in Europa League nel 2017/18 (Lazio - Vitesse 1-1 e Zulte Waregem - Lazio 3-2, ndr). Poi il prestito in Cipro all'Anorthosis Famagosta nella passata stagione e i 6 mesi da fuori rosa quest'anno. Ad annunciare l'operazione è la stessa società biancoceleste tramite un comunicato: "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30/06/2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Vargic alla società slovena F.C. Koper".

