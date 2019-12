Gli Altri Laziali - Gondo eroe, a Salerno assist per tutti. E anche Rossi...

Partiamo da Salerno, e non potrebbe essere altrimenti. All’Arechi Gondo, che in Serie B aveva segnato l’ultimo gol quasi quattro anni fa con la Ternana, firma la prima doppietta regalando allo scadere tre punti pesantissimi alla squadra di Ventura. Nella stessa partita fanno assist in ordine Karo, Dziczek al debutto da titolare e Kiyine su punizione. Decisivo in B anche Rossi che entra e conquista il rigore che permette alla Juve Stabia di rimontare il Chievo Verona. All’estero, con Wallace ancora infortunato, degno di nota l’esordio di Abukar Mohamed con il Karpaty nel campionato ucraino. A seguire l’approfondimento sull’ultimo turno dei giocatori della Lazio in prestito.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Al 92esimo un mancino del giovane Vlahovic riacciuffa l’Inter sul pareggio, consentendo l’aggancio al primo posto della Juventus. Milan Badelj, in panchina contro Cittadella e Torino, gioca 66 minuti come interno in un centrocampo a quattro. Il croato, dopo il vantaggio nerazzurro (in cui era momentaneamente fuori dal campo), sfiora subito il pari con un destro da fuori su cui Handanovic deve volare. Fatica però a prendersi il centrocampo, sbagliando diversi palloni e soffrendo la giornata di grazia di Borja Valero.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Sotto di due reti all’intervallo, la Juve Stabia sbanca il ‘Bentegodi’ in rimonta e conquista tre punti pesantissimi per la salvezza. Decisivo anche l’ingresso di Alessandro Rossi che, con un guizzo, anticipa Semper nel finale e conquista il calcio di rigore del 3-2. "Mattone dopo mattone", scrive su Instagram. Non gioca invece Di Gennaro che, dopo il buon derby contro la Salernitana, non ha più collezionato minuti.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Succede di tutto a Salerno. Davanti a un ‘Arechi’ vuoto per la contestazione e con i pochi tifosi presenti ostili verso la squadra di Ventura (anche due momenti di particolare tensione con Jallow), la Salernitana rischia di pareggiare contro il Crotone nonostante sessanta minuti di superiorità numerica. Al 94esimo, su una punizione ben battuta da Kiyine, Gondo fa valere però i centimetri e regala un po’ di respiro a tutto l’ambiente. Il secondo colpo di testa della giornata dopo quello del momentaneo 2-1 su un cross perfetto di Dziczek, alla prima da titolare. “Sono contento per i due gol, ma l'importante è aver vinto. Dobbiamo dimenticare le scorse partite, oggi abbiamo fatto bene, abbiamo dato il massimo. Dopo il Cittadella ci siamo compattati e abbiamo lavorato tanto. E' stata una settimana dura, ma che ha dato i suoi frutti. Della protesta dei tifosi all'aeroporto non so niente, non c'ero. Quello che è successo a Jallow non l'ho visto, ero felice per il gol. Ci stiamo riprendendo e vogliamo migliorare ancora di più. Il mio obiettivo? Lavorare, crescere e migliorare", le sue parole nel post partita. “Gondo, oltre ai due gol, ha disputato un'ottima partita è sulla buona strada", aggiunge Ventura. Positiva nuovamente anche la prova di Lombardi che mette in apprensione la retroguardia avversaria con le sue scorribande, impegnando più volte Cordaz. Continua a soffrire invece Karo, poco attento in difesa: da un suo fallo ingenuo su Simy nasce la punizione del pareggio e il cipriota rischia anche nel finale. A inizio ripresa il suo colpo di testa sul primo palo porta però anche al tap-in di Jallow.

PALOMBI (Cremonese) - Con fatica la Cremonese torna al successo e rilancia le proprie ambizioni di classifica. Nel 2-1 contro il Perugia Palombi gioca tutta la gara, recupero escluso. Da un suo rilancio rimpallato da un avversario nasce il momentaneo pari della squadra di Oddo, poi nel finale spara su Vicario il match point. Tanta dinamicità, ma non la miglior giornata per l’ex Primavera.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - Il Catanzaro batte il Picerno per 1-0 grazie ad un gol, nel finale, di Martinelli. Una partita che sembrava stregata per i giallorossi che avevano fallito anche un calcio di rigore, in avvio, con Giannone. In panchina Marius Adamonis.

Prem"jer-liha (Ucraina)

MOHAMED (Karpaty) - Sorpresa in Ucraina. Alla 18esima giornata, complici le tante assenze che hanno colpito il Karpaty ultimo in classifica, arriva l’esordio di Abukar Mohamed. Il classe ’99, che in questi mesi era sempre stato nell’organico della formazione Under 21, scende in campo per tutta la ripresa a Poltava nella sconfitta per 2-1 sul campo del Vorskla. Il centrocampista (anche ammonito), prima dell’esperienza con la Primavera della Lazio, aveva comunque già giocato a livello di prima squadra con il Turun Palloseura nella seconda serie finlandese.

KIYINE, LE PAROLE DELL'AGENTE A LLSN

CAGLIARI - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE