Salernitana, sogno Dziczek: esordio dal 1' con assist per Gondo (che fa doppietta)

Dalla maledizione al sogno. Patryk Dziczek ha colpito alla sua prima da titolare, finalmente. I tifosi della Salernitana - e tanti curiosi della Lazio - hanno aspettato quasi quattro mesi per veder scendere in campo il polacco. Una quarantina di minuti contro il Cittadella lo scorso sabato e poi, questa sera contro il Crotone, la prima chance dall'inizio. Ventura l'aveva annunciato in conferenza stampa: "Mi gioco tutto che diventerà un talento", per questo l'ha protetto scegliendo con cura la migliore occasione per lanciarlo nella mischia. E l'ex Piast Gliwice non l'ha deluso. Da mediano davanti alla difesa nel 3-5-2, Dziczek ha sfoderato una prestazione di grande personalità. Nonostante lo svantaggio iniziale (poi il Crotone resterà in 10, ndr) e l'esordio, al polacco non tremano le gambe e lo si nota da come si propone per chiedere a ogni occasione utile la palla ai compagni, dando il via a quasi tutte le azioni offensive dei suoi. Patryk è un regista puro, abile in interdizione e dai piedi educati. Già decisivo. La Salernitana, infatti, prima pareggia con Jallow e poi ribalta lo 0-1 iniziale grazie al colpo di testa di un altro giocatore in prestito dalla Lazio: Cedric Gondo. A servirlo dalla fascia con i tempi giusti è proprio Dziczek, che pennella sulla testa dell'ivoriano l'assist perfetto per il 2-1. L'ennesima défaillance difensiva rischia di rovinare la serata ai campani, che subiscono il pari all'86'. Ed è sempre Gondo - eroe di giornata - a togliere le castagne dal fuoco con un altro colpo di testa al 94'. Uno stacco imperioso che fulmina Cordaz e firma con il sudore il finale perfetto di una partita magica per i biancocelesti in prestito a Salerno (da sottolineare anche la grande prestazione di Lombardi, ndr).

