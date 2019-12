Salernitana, Ventura su Dziczek: “Mi gioco tutto che diventerà un talento”. E l'esordio...

È di nuovo il suo momento. Un mese e mezzo dopo la distorsione al ginocchio che l'ha colpito proprio nel riscaldamento di quella che sarebbe dovuta essere la sua partita d'esordio. Patryk Dziczek, centrocampista della Salernitana in prestito dalla Lazio, potrebbe scendere in campo domani contro il Crotone. Ha recuperato, è carico. Ha voglia di campo. A Salerno gli donano qualche chance di titolarità nel posticipo domenicale della Serie B, al quale i granata arrivano in un momento di crisi nera. Gli infortuni hanno decimato la squadra di Ventura fin dalle prime battute del campionato, che ora gli è scivolato dalle mani. Dalle prime posizioni a pochi passi dalla zona play-out, complice anche una classifica piuttosto corta. La Salernitana ha bisogno di una svolta e potrebbe trovarla proprio nei piedi del polacco. Lo stesso Ventura ne ha parlato in conferenza stampa: “Per quanto riguarda la formazione, posso dire che Dziczek è nettamente migliorato da quando è arrivato. Dobbiamo capire quale sia la partita migliore per permettergli di sfruttare al meglio le sue caratteristiche. L'esordio per un giovane è fondamentale, non va sbagliato e per questo stiamo valutando tante cose. Se non sarà in questa giornata lo vedremo alla prossima. Le mie valutazioni non dipendono dalle condizioni di Di Tacchio (in ballottaggio con Dziczek, ndr). Mi gioco tutto che diventerà un talento, proprio per questo devo gestirlo con intelligenza. Vi ricordo che nei primi mesi l'ho visto poco perché andava in nazionale, poi si è infortunato”.

