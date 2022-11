Globe Soccer Awards, tifosi scatenati: boom di voti per eleggere i vincitori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Marco Conterio

Giovedì 17 novembre il Madinat Jumeirah di Dubai ospiterà la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards. Tifosi e amanti del calcio in questi mesi si sono scatenati sul web per eleggere i finalisti e ora è in atto l’ultimo round per scegliere i vincitori. Oltre dieci milioni di voti hanno decretato finalisti per il titolo di “Best Men's Player of the Year”: Karim Benzema, Thibaut Courtois, Luis Diaz, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. È presente anche l’Italia con Roma e Milan nella top ten per il “Best Men's Club of the Year”, Carlo Ancelotti e Stefano Pioli sono tra gli aspiranti al titolo "Best Coach of The Year” insieme a Abel Ferreira, Renato Gaucho, Josep Guardiola, Jurgen Klopp e José Mourinho. Il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, è in corsa per il “Best President of The Year”. Infine, per il “Best Sporting Director of the Year” sono presenti i nomi di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, e della coppia del Milan formata da Paolo Maldini e Frederic Massara. Per quanto riguarda la sezione Digital Awards, figurano i nomi di Gianluca Di Marzio, Andrea Di Caro e Fabrizio Romano per il “Best Football Journalist” e Khaby Lame per il “Best Football Social Media Influencer”. Sarà possibile votare fino al 10 novembre sul sito voting.globesoccer.com.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE