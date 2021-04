Gol in trasferta, la Uefa pensa a cambiare il regolamento: la novità

Possibile svolta da parte della Uefa. il Sun riporta infatti di come la massima federazione europea starebbe pensando di modificare la regola del gol in trasferta. Nel caso specifico, l'intenzione è quella di togliere il fattore del gol fuoricasa in caso di tempi supplementari. Il provvedimento potrebbe essere approvato già in settimana, a margine della riunione del comitato per le competizioni UEFA, in programma domani.

