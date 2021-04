PRIMAVERA - Lazio in finale di Coppa Italia! Moro fa il fenomeno e ribalta il Verona

FINALE! La Lazio Primavera batte in una partita pazza i pari età del Verona e accede all'ultima gara della competizione. I veneti vanno sopra di due gol nella prima frazione, poi i biancocelesti tirano fuori l'orgoglio e la ribaltano. Prima l'autogoal di Calabrese sul finire del primo tempo, poi la doppietta di Raul Moro nel secondo tempo e nel primo supplementare. Lo spagnolo disegna calcio, fa il fenomeno e trascina i suoi verso un risultato inatteso a inizio stagione. La dedica è ovviamente per Daniel Guerini. La sfidante sarà la vincente della sfida fra Fiorentina e Genoa.

Primavera TIM Cup – Semifinale

Lazio - Verona 3-2 (33' Cancellieri, 40' Pierobon, 42' aut. Calabrese, 70', 93' Raul Moro)

Mercoledì 14 aprile 2021, 13:00

Stadio Mirko Fersini, Centro Sportivo di Formello

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-1-2) - Pereira, Floriani Mussolini (60' Novella), Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino (106' Tare), Bertini, Czyz; Shehu (83' Cesaroni, 106 Pica); Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Zappalà, T. Marino, Campagna. All.: Leonardo Menichini

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Aznar, Terracciano, Amione, Coppola, Astrologo, Calabrese, Turra; Pierobon, Jocic, Cancellieri; Yeboah. A disp.: Ogliani, Fornari, Bracelli, Ilie, Agbugui, Diaby, Bernardi, Squarzoni, Bertini, Kolind-Jorgen, Florio, Bragantini. All.: Nicola Corrent

Arbitro: Mario Cascone (sez. di Nocera Inferiore)

Assistenti: Pragliola – Buonocore

Ammoniti: Franco, Shehu, Ndrecka (L), Ilie, Calabrese (V)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

121' - Triplice fischio di Cascone, la Lazio è in finale!!!

121' - Botta di Terraciano dalla distanza, il pallone si perde sul fondo. Lazio vicinissima al traguardo.

120' - Un minuto di recupero.

119' - Ultimo minuto poi sarà solo recupero.

117' - Rientra Raul Moro.

116' - Che rischio per la Lazio. Cross basso al centro dalla sinistra, Cancellieri riceve in area all'altezza del dischetto del rigore e calcia a botta sicura ma spara clamorosamente alto.

114' - A terra Raul Moro dopo un contrasto nell'area del Verona. Lo spagnolo abbandona il campo momentaneamente.

112' - Lazio che prova a guadagnare secondi preziosi vicino alla bandierina del corner.

109' - Lazio a difesa del vantaggio, si fa sentire la stanchezza. Gioca di contropiede la formazione capitolina.

106' - Stavolta è la Lazio a dare il via.

INIZIO SECONDO SUPPLEMENTARE

Doppia sostituzione nella Lazio: dentro Pica e Tare al posto di Cesaroni e Andrea Marino.

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105' - Termina il primo tempo supplementare.

105' - Serpentina di Raul Moro che stavolta parte da destra e converge verso il centro. Stavolta il tiro è bloccato da Aznar.

102' - Pazzesca occasione per l'Hellas. Cancellieri pescato in area prova la girata e colpisce in pieno la traversa. Rischia tantissimo la Lazio.

99' - Miracolo di Franco che salva sulla linea sul colpo di testa a botta sicura di Cancellieri.

97' - Verona che ora cerca il pareggio rialzando il baricentro.

93' - GOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Raul Moro resiste alla carica di Bernardi, sterza verso il centro dell'area supera due uomini e poi piazza il pallone sul palo più lontano. Rimonta completata e Lazio in vantaggio.

91' - Fuori Turra e dentro Agbugui nel Verona. Cominciano i supplementari con i veneti che danno il via.

INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

94' - Triplice fischio, terminano in parità i tempi regolamentari, si andrà ai supplementari.

94' - Espulso un componente dello staff di Menichini per proteste.

92' - Cross di testa di Moro, Castigliani anticipa Aznar ma commette fallo sul portiere. Lazio vicina al terzo gol.

90' - Quattro di recupero per provare a decidere la sfida.

88' - Ammonito Ndrecka per proteste. Lazio in pressione sul Verona.

85' - Rischia la Lazio con Kolind Jorgen che cade in area su un'azione insistita del Verona. L'arbitro non fischia.

83' - Fuori Shehu ammonito e dentro Cesaroni nella Lazio.

82' - Fuori Pierobon e dentro Bernardi nel Verona.

80' - Altra discesa di Raul Moro che stavolta pesca Shehu in area. La conclusione del francese debole e imprecisa.

75' - Fuori l'infortunato Astrologo e dentro Squarzoni nel Verona.

70' - GOOOOOOOOOOOLLL!! Pareggio meritatissimo della Lazio. Lancio in profondità che pesca Moro, bravo a passare alle spalle dei difensori del Verona e poi a battere Aznar in uscita.

69' - Corner di Shehu, nessuno riesce a intervenire. Poi ci prova Bertini dalla distanza ma il pallone termina lontano dallo specchio.

67' - Primo cambio nel Verona: fuori Jocic e dentro Kolind-Jorgen.

66' - Ancora un cross di Ndrecka, Shehu tutto solo colpisce di testa ma non riesce a centrare lo specchio schiacciando il pallone.

65' - Cross teso di Ndrecka, Castigliani controlla in area e calcia: si immola Calabrese sulla conclusione salvando.

64' - Miracolo di Gabriel Pereira su Cancellieri, che si presenta in area e prova a piazzarla. Bravo il portiere biancoceleste a rimanere in piedi fino all'ultimo. Disattenzione difensiva della Lazio.

62' - Conclusione dalla distanza di Jocic che si procura lo spazio per calciare ma poi conclude largo.

60' - Primo cambio Lazio: fuori Floriani Mussolini e dentro Novella.

57' - Lazio in pressione alla ricerca del pareggio, Verona rintanato nella sua metà campo.

52' - Cross di Ndrecka deviato da un difensore del Verona, forse con un braccio. Recrimina un calcio di rigore la Lazio.

49' - Ammonito anche Shehu in ritardo su Astrologo.

48' - Giallo per Calabrese che trattiene Castigliani.

46' - Si riparte, stavolta è il Verona a dare il via al match.

INIZIO SECONDO TEMPO

Aggiornamento ore 13.58 - Lazio già schierata in campo in attesa del Verona

FINE PRIMO TEMPO

46' - Duplice fischio! Finisce qui il primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Lazio vicina al pareggio. Azione personale di Moro che mette un pallone arretrato per Bertini. La conclusione finisce di un soffio alta sopra la traversa.

42' - GOOOOOOOOOOLLL!! La riapre la Lazio. Cross al centro che attraversa tutta l'area di rigore e finisce dalle parti di Czyz. Conclusione potentissima del polacco che sbatte sui piedi di Calabrese e si infila alle spalle di Aznar.

40' - Raddoppia il Verona. Cross teso al centro dell'area, Astrologo con una spaccata in area devia il pallone verso la porta. Pereira è bravo a respingere ma il pallone rimane lì e Pierobon lo appoggia di forza in rete.

37' - Lazio stordita dal gol del Verona, non riesce ancora a reagire.

33' - Gol del Verona. Bellissimo servizio di Yeboah, che serve il movimento in profondità di Cancellieri che passa alle spalle dei difensori della Lazio e mette alle spalle di Gabriel Pereira con l'interno sinistro.

31' - Calcio d'angolo per la Lazio, Franco stacca di testa e prova a indirizzare verso la porta. Pallone leggermente alto.

30' - Lazio che regge botta alle offensive dei veneti che in questo momento della gara si piazzano nella metà campo biancoceleste.

24' - Franco ferma l'iniziativa di Jocic con una mano. Ammonito dall'arbitro.

20' - Occasionissima Verona. Yeboah sfugge sulla fascia sinistra poi mette al centro per Amione che controlla e calcia sul secondo palo da posizione ravvicinata. Il pallone a un soffio dal legno della porta difesa da Pereira.

19' - Azione personale di Jocic, che si presenta in area e calcia. La conclusione viene però ben respinta da Floriani Mussolini.

15' - Contrasto Castigliani-Amione, entrambi rimangono a terra doloranti. L'azione era proseguita per il vantaggio a favore della Lazio.

12' - Azione insistita della Lazio, Raul Moro riceve in area, prova il dribbling e poi calcia rasoterra. Aznar riesce a coprire bene il suo palo.

10' - Partita subito con ritmi altissimi. Le due squadre lottano su ogni pallone, non risparmiandosi nei contrasti più duri.

7' - Prima discesa di Moro che mette il turbo, mette al centro per Shehu che non arriva di un soffio sul pallone.

5' - Prima occasione per il Verona, si salva la Lazio. Arrivano le prime indicazioni di Menichini e D'Urso.

1' - Partiti, è cominciata la sfida fra Lazio e Hellas Verona.

PRIMO TEMPO - Semifinale di Tim Cup, la Lazio alla ricerca di un'impresa storica per strappare un pass per la finale. Menichini si affida a Moro-Castigliani per battere l'Hellas Verona. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta della sfida.