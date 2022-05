Grande ritorno in Premier League: storica promozione dopo 23 anni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Il Nottingham Forest torna finalmente in Premier League ed è una gioia che la prestigiosa piazza aspettava da 23 anni. Una liberazione, un urlo di gioia si alza da Wembley e si espande nella città di Robin Hood. Battutto l’Huddersfield nella finale playoff per 1-0 grazie all'autorete di Colwill, e adesso può partire la festa. Dopo 23 lunghissime primavere il Nottingham è di nuovo nel calcio che conta, un club storico che in bacheca vanta tra le altre due Coppe Campioni, un titolo di Premier League, una Supercoppa Europea e due FA Cup.