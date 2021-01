Graziani: “Derby? La Lazio può fare risultato. E che numeri Immobile...”

Ai microfoni di TMW, Ciccio Graziani ha parlato del derby tra Lazio e Roma in programma domani: "La Lazio dal canto suo non può perdere, sta risalendo la classificia e se perde svaniscono i sogni di agganciare il treno Champions. Chi ha il miglior attacco? Sono due reparti con caratteristiche diverse: la Roma gioca con una punta sola e in appoggio ci sono Pellegrini, Mkhitaryan, pedro. E' differente rispetto a quello della Lazio che ha un giocatore con numeri strepitosi come Immobile che va sempre oltre i 20 gol. Da Dzeko c'è da pretendere di più, ha segnato 7 gol, E' vero che ha avuto il covid però dovrebbe avere più gol del normale, siamo sotto la media. Soriano ha fatto sei reti e Destro che si è ripreso ora, idem. Da Dzeko mi aspetto di più. Immobile e Caicedo segnano tanto, in più se girano Luis Alberto, Milinkovic, Acerbi e Lazzari la Lazio può far risultato".