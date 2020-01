Gregucci: "Lazio variabile impazzita per lo Scudetto, merito della programmazione"

Intero o Juventus? Per molti, razionalmente, lo Scudetto vestirà una di queste due maglie. Ma il terzo incomodo è sempre duro da digerire. Un'incognita che potrebbe rovesciare pronostici, riorganizzare festeggiamenti. Per Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio, il rischio per le due big della Serie A potrebbe essere concreto: "Sono convinto che l'Inter contesterà lo Scudetto alla Juve fino alla fine, la variabile impazzita sarà la Lazio" - ha detto a Sky Sport - "I biancocelesti hanno un centrocamo fortissimo, frutto di una programmazione che parte da lontano. In questo caso gli uomini hanno condizionato le idee".

