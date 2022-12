Gremio, Leiva è una furia: “Voglio rispetto. Questa è irresponsabilità” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un momento facile quello che sta vivendo Lucas Leiva al Gremio. Il centrocampista è stato costretto a fermarsi per un problema di salute e ci vorrà un po’ prima che possa ritornare in campo. In merito a questo, in Brasile si è diffusa la voce di un possibile ritiro anticipato. L’ipotesi però non è mai stata presa in considerazione dall’ex biancoceleste e l’insinuazione del giornalista che ha trattato la notizia lo ha fatto andare su tutte le furie. Questo lo sfogo sui social: “Non so cosa spinga un giornalista ad avere così tanta voglia di scoop. Improvvisamente cerca credibilità sul mercato o morale in azienda. Affermare che andrò in pensione nelle prossime settimane è un'IRRESPONSABILITÀ senza dimensioni. Sarebbe meglio chiedermi il mio desiderio piuttosto che cercare da altre fonti. Mio figlio mi ha chiamato scioccato per l'"informazione". Vi piacerebbe? In questi giorni mi è passato tutto per la testa! Non potete immaginare come stia cambiando la routine in modo così inaspettato. Che ne sarà del mio futuro? Non lo so ancora. La mia volontà è continuare ad aiutare il club che amo, se non è possibile sarò il primo ad informare la mia famiglia, i miei amici e il tifoso del Grêmio. Finora chiedo solo RISPETTO! Grazie”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE