Guardiola torna in Italia? Pep apre, ma solo a una condizione

Un simpatico siparietto quello tra Pep Guardiola e Fabio Fazio che, nella serata di ieri, lo ha avuto come ospite nel corso del suo programma 'Che Tempo Che Fa'. Durante la lunga intervista, c'è stato anche modo per parlare del futuro del tecnico del Manchester City che, con in testa un cappello della Sampdoria donatoglia da Fazio (noto tifoso blucerchiato), ha ironicamente aperto alla possibilità di allenare in Italia, prendendo in giro il conduttore sulla rivalità con il Genoa."Tutto può essere nella vita, tutto può succedere. Non so neanche io dove allenerò. Se Baggio mi fa da assistente, allora vengo in Italia. Dovessi venire in Italia dove andrei? Beh il Genoa è forte... (ride, ndr)".