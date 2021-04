Guardiola: "Troppi impegni. Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori"

A margine della conferenza stampa di presentazione del match di Champions con il Borussia Dortmund, il tecnico del City Pep Guardiola non ha risparmiato dalle critiche la Uefa e la Fifa per i troppi impegni ravvicinati: "Ora è davvero troppo. I calciatori sono esseri umani anche loro e non macchine. Senza rotazioni sarebbe impossibile continuare a essere competitivi. I calciatori potrebbero giocare per la loro mentalità incredibile, ma devono riposare. Uefa e Fifa li stanno ammazzando e questo è troppo. Dall’inizio della stagione non abbiamo avuto nemmeno una settimana di riposo ".