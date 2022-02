Guerra in Ucraina, De Zerbi e lo staff liberi: hanno lasciato Kiev

Fonte: gianlucadimarzio.com

Buone notizie per Roberto De Zerbi. Il tecnico dello Shakhtar e il suo staff, come riporta gianlucadimarzio.com, sono riusciti a lasciare Kiev. Roberto De Zerbi era rimasto in Ucraina per stare vicino ai suoi ragazzi vista l'invasione della Russia, ma finalmente è riuscito a lasciare Kiev in treno circa tre ore fa insieme al suo staff. I 13 tesserati brasiliani nel frattempo sono entrati in Romania. Nelle previsioni, De Zerbi e lo staff dovrebbero arrivare alla frontiera a notte fonda o all'alba. Dopodiché, lui, il vice Possanzini e tutti i collaboratori raggiungeranno l'Italia.