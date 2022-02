Guerra in Ucraina, i brasiliani di Shakhtar e Dinamo Kiev al sicuro in Romania

Sono quattro giorni consecutivi che la guerra in Ucraina persiste. L'invasione da parte della Russia sta portando dietro con sé molta tristezza, rabbia e tante vite. Tra coloro che sono rimasti bloccati nella capitale c'è anche l'allenatore dello Shakhtar, Roberto De Zerbi, il suo staff e 13 tesserati brasiliani. Sono giorni che sono bloccati a Kiev sotto i bombardamenti russi. Come riporta il giornalista rumeno di Pro Tv, Emanuel Rosu, sono riusciti finalmente ad uscire dall'Ucraina i calciatori brasiliani di Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev. Il gruppo di brasiliani è riuscito ad entrare in Romania grazie alla federcalcio locale, che gli ha messo a disposizione un autobus che li porterà al sicuro in un campo di allenamento poco fuori Bucarest, dove potranno riposare dopo gli ultimi stressanti giorni.

BREAKING: The Romanian FA managed to help the Brazilians at Shakhtar and the foreigners at Dynamo Kyiv leave the conflict zone. They will enter Romania today and will hop in the Ro NT bus, then will go to Romania's training camp outside Bucharest to rest. pic.twitter.com/7EbhMepGb2