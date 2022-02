Guerra in Ucraina, Lucescu: “Non scapperò, non sono codardo”

TUTTOmercatoWEB.com

Nato in Romania, ma vive e lavora da anni in Ucraina. Mircea Lucescu sta vivendo da molto vicino il conflitto scoppiato nella notte dopo l'invasione russa. L'attuale tecnico della Dinamo Kiev, per più di dieci anni allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha raccontato le sue sensazioni a Fanatik: "Mi auguro che questa guerra iniziata da degli idioti si fermi il prima possibile. Tutte le attività sportive qui in Ucraina sono state sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Non sono un codardo"