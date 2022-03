Guerra Ucraina, Malagò: "Toccato il fondo con la rottura della tregua olimpica"

TUTTOmercatoWEB.com

Quanto sta accadendo da ormai dieci giorni in Ucraina ha sconvolto il mondo. L'invasione della Russia e la guerra che ne è scaturita ha scatenato le reazioni del mondo politico così come quello dello sport con l'esclusione degli atleti russi da tutte le competizioni più importanti. Queste le parole del presidente del Coni Malagò a margine dell'evento per la presentazione del nuovo progetto dello stadio Franchi di Firenze: "Pensavo con il Covid di aver passato un anno negativo ed irripetibile. La guerra in Ucraina ci fa capire che possiamo rimpiangere quello che è un passato neanche troppo lontano. Quando arrivi al punto che non rispetti la tregua olimpica, vuol dire che hai proprio toccato il fondo. Speriamo che il mondo dello sport, ed il Cio è stato bravissimo in questo, possa condizionare chi ha avuto la follia di iniziare questa guerra".