Guidolin sulla ripresa post-lockdown: "Fondamentale il lavoro degli staff. Gli stadi vuoti incidono"

Alcune squadre come la Lazio stanno riscontrando parecchie difficoltà, altre come Atalanta e Milan, sembrano invece aver preparato al meglio questo mini-campionato, visti i loro ottimi risultati ottenuti nelle prime 5 partite. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Il tecnico Francesco Guidolin ha provato a spiegare i motivi dei diversi rendimenti delle squadre post-lockdown in un'intervista: “Non è facile dare una spiegazione valida, visto che è una situazione mai vissuta prima. I giocatori che sono tornati da varie parti del mondo, si sono allenati durante il lockdown in molti modi. Inoltre le squadre si sono trovate ad affrontare una preparazione non solita come nel caso dei ritiri estivi, e ogni scelta dei vari staff dei è fondamentale e determinante. Tra un match e l’altro, ci sono solo sedute di recupero e non veri e propri allenamenti. Bisogna poi essere bravi a recuperare le energie mentali".

FATTORE STADIO – “Giocare in uno stadio deserto è poi tutt’altra cosa. Importante sempre essere pronti e non farsi ingannare dall’atmosfera degli stadi vuoti. I grandi campioni sono capaci però di dare sempre il massimo. Che sia una partitella o una finale di Champions, per i grandi giocatori non c’è differenza".

Lazio, Milinkovic indica la via: "Per rialzarci abbiamo bisogno di tutti" - FT

Sassuolo, 4 giocatori a rischio squalifica per la Lazio: c’è anche Berardi

http://TORNA ALLA HOME PAGE