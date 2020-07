Sassuolo, 4 giocatori a rischio squalifica per la Lazio: c’è anche Berardi

Questa sera ore 21:45, il Sassuolo, prossimo avversario della Lazio, sarà impegnato nel derby emiliano contro il Bologna. Tra le fila dei neroverdi ci sono 4 calciatori in diffida che, in caso di ammonizione, potrebbero saltare il match di sabato all’Olimpico. Si tratta di Berardi, che ha segnato 7 gol in carriera contro i biancocelesti, Magnanelli, Peluso e Obiang. Nella Lazio non ci sarà sicuramente Patric, espulso nella gara contro il Lecce.

Lazio, c'è un problema con il primo tempo: troppi gol subiti

FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: Luiz Felipe rilanciato col Sassuolo

TORNA ALLA HOME PAGE