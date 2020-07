FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: Luiz Felipe rilanciato col Sassuolo

FORMELLO - Ritorno immediato a Roma, la ripresa degli allenamenti è fissata per questa mattina (ore 10.30). Prossima partita sabato pomeriggio con il Sassuolo. Simone Inzaghi farà nuovamente la conta per mettere in campo la formazione: sicuramente non ci sarà Patric, squalificato per il morso di fine partita. Rischia più turni di stop. Al suo posto probabile impiego di Luiz Felipe, inserito nel secondo tempo di Lecce dopo quasi un mese ai box per una lesione muscolare. A centrocampo verranno valutate le condizioni di Leiva e Cataldi. Il brasiliano ha faticato ad arrivare all’intervallo, il classe ’94 è stato impiegato 20 minuti nonostante la caviglia dolorante. Davanti scontata la conferma di Caicedo e Immobile. Correa ha riportato una distorsione al ginocchio, rimarrà fermo 15-20 giorni. In infermeria c’è ancora Marusic, avrà bisogno di tempo per rientrare. Da giovedì partiranno le prove anti-Sassuolo.

Pubblicato il 7 luglio alle 22.50