Hamsik, il gesto folle e inaspettato: scaramanzia per lo scudetto del Napoli?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Svolta nel look per Marek Hamsik. Il giocatore slovacco si è tagliato la celebre cresta che lo ha accompagnato sin dai suoi esordi nel calcio professionistico. E' lo stesso ex capitano del Napoli, oggi in forza al Trabzonspor in Turchia, ad aver documentato, con un video su Instagram, il momento del fatidico taglio. 'Nuovo stile, grande cambiamento', il commento di Hamsik, che si è mostrato con i capelli corti. Il taglio ha sorpreso molti follower. Qualcuno ha apprezzato, tra cui alcuni ex compagni di squadra. Ma in molti gli hanno chiesto di farla ricrescere subito. 'Ha appeso la cresta al chiodo...', ha scherzato un utente. E c'è chi ha ricordato la promessa fatta dal 35enne centrocampista nelle scorse settimane: 'Mi taglierò la cresta per lo scudetto del Napoli'.