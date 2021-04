Hellas Verona, Barak non si accontenta: “Abbiamo ancora tanta fame”

Archiviato il discorso salvezza, l'Hellas Verona potrà giocare un finale di stagione più tranquillo. Dopo il successo sul campo del Cagliari, i gialloblù affronteranno la Lazio al Bentegodi. Antonin Barak, autore del gol dell'1-0 in Sardegna, ha dichiarato ai microfoni di Dazn: "Finalmente siamo salvi, ora da qui alla fine vogliamo altre grandi prestazioni. Non vogliamo mollare, abbiamo ancora tanta fame e il nostro obiettivo è finire la stagione con il miglior piazzamento possibile. Quella di oggi è una vittoria molto importante. Sono contento per il mio settimo gol, mi piacerebbe chiudere la stagione in doppia cifra".