Hellas Verona, Cioffi: "La Lazio contro il Feyenoord si è allenata, Sarri..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio, archiviata la bella vittoria contro il Feyenoord, è pronta a tornare in campo domenica per affrontare l'Hellas Verona. A presentare la sfida, valevole per la settima giornata di campionato, è stato l'allenatore degli scaligeri, Gabriele Cioffi, in conferenza stampa:

LAZIO - "La Lazio in Coppa? Grande onore a lei, però ho visto un Feyenoord totalmente disconnesso. Diciamo che la gara si è messa in discesa, per loro è stato un allenamento. Che ne penso di Sarri? Mi fa piacere che mi consideriate un collega: lui ha quarant'anni di calcio alle spalle, io ho cominciato ieri (ride, ndr). E' un maestro di calcio che si è creato da solo. La sua squadra gioca a memoria, sarà carica per il risultato ottenuto in Europa League e vorrà venir fuori da un inizio campionato un po' a singhiozzo. Loro saranno pronti ma anche noi lo saremo. Per fare risultato all'Olimpico serve tanto coraggio, ci vuole il centodieci per cento. L'ambiente sarà caldo, noi siamo pronti alla battaglia".

LA SITUAZIONE DELLA ROSA - "Abbiamo recuperato anche Dawidowicz e Piccoli quindi con la Lazio ci saremo tutti. Lavorare una settimana con tutti a disposizione è stato bello, una settimana di energia positiva. Abbiamo ritoccato tanto aspetti che sono da migliorare sulla costruzione del gioco. Doig può fare il terzo di sinistra ma credo che oggi sia prematuro e gli vada lasciata la sua "strabordanza" sulla fascia, dietro ci sono dinamiche diverse. Dobbiamo migliorare molto con la consapevolezza che quello che abbiamo fatto in tre settimane è stato un grande sforzo. Per quanto riguarda Lasagna credo in lui come nella squadra in generale. Ogni giocatore ha il tempo a scadenza per dimostrare il suo valore. A Verona non ha mai giocato nel suo ruolo. Può essere più preciso ma sono convinto che ce la farà".