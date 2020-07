Hellas Verona - Lazio, i convocati di Inzaghi: Acerbi c'è, torna D. Anderson

Trasferta importante in quel di Verona per la Lazio: i tre punti consentirebbero di raggiungere l'Atalanta a 75 punti ed arrivare ad un punto dall'Inter, attualmente seconda. Per riuscire ad espugnare il Bentegodi, Inzaghi ha bisogno del suo gruppo: per questo ha portato con sè 23 ragazzi. Nonostante il problema rimediato con il Cagliari, smentendo problemi seri poi sui social, Acerbi ci sarà. Al posto dello squalificato Lazzari è stato convocato D. Anderson. Vedremo se stasera riuscirà a trovare spazio.

I CONVOCATI - Acerbi, Adekanye, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Bastos, Caicedo, Cataldi, Correa, Falbo, Guerrieri, Immobile, Jony, Luis Alberto, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Milinkovic, Parolo, Patric, Proto, Strakosha, Vavro.