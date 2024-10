Hernanes elogia la Lazio: "Non capivo se era calcio o una staffetta olimpica" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Il Profeta Hernanes ha sempre ribadito di esser rimasto legatissimo ai colori biancocelesti e di far di tutto per non perdere mai una partita. Ha seguito anche Lazio-Genoa da casa, analizzandola sui social con una chiave di lettura molto interessante. Nel video postato su Instagram e TikTok, si vede Hernanes davanti alla tv pronto a spiegare quello che è il suo punto di vista sull'azione che ha portato al gol di Noslin, con l'ex calciatore che paragona la corsa di Tavares a una frazione della staffetta olimpionica. "Guardando questo gol non capivo se era calcio o una staffetta", inizia il brasiliano, "il terzino prende palla e parte a tutta birra come nelle staffette. Poi arriva a un certo punto che consegna il bastone, o il pallone, ad un compagno e quello va fino in fondo a segnare il gol. La staffetta del calcio, Forza Lazio".

Di seguito il video: