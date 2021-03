Huesca - Osasuna, Vavro quasi in gol: colpisce la traversa poi si infortuna - VIDEO

Esordio dal primo minuto con la maglia dell'Huesca per Denis Vavro, arrivato in prestito al club spagnolo nella sessione invernale. Dopo aver giocato uno scampolo di partita col Barcellona, oggi il calciatore è partito nella formazione titolare. Un'ora di gioco per lui, che ha lasciato più che soddisfatti tifosi e staff tecnico. Il difensore si è reso anche protagonista con una bordata dal limite dell'area che si è stampata sulla traversa e che per poco non regalava il vantaggio ai suoi nella sfida contro l'Osasuna, terminata poi 0-0. Un esordio al bacio per lui se non fosse stato per un infortunio che lo ha fermato al 59esimo di gioco, costringendolo ad abbandonare il campo. La speranza è che non si tratti di nulla di grave.