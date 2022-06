Hysaj, mare e beach volley: la vacanza del terzino della Lazio - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ha giocato 180 minuti nelle ultime tre partite con la sua nazionale e adesso si sta godendo un po' di meritato relax. Dopo un finale di stagione non proprio da protagonista con la maglia della Lazio, Elseid Hysaj, sta trascorrendo un po' di tempo con la sua famiglia prima del rientro in campo. L'ex Napoli ed Empoli è volato a Creta, in un resort nei pressi di Georgioupoli dove si sta rilassando nelle splendide spiagge greche. Non solo. Il numero 23 non perde l'occasione per restare in movimento e fare attività. Ecco che dunque scatta la partita di beach volley raccontata sulle sue storie Instagram. Per Hysaj l'appuntamento è ad Auronzo, un po' in ritardo rispetto agli altri, per preparare la nuova stagione.