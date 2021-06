Iachini: "Io alla Sampdoria? Non posso confermare né smentire"

La Lazio continua il pressing per Maurizio Sarri, ancora la prima scelta e il favorito per la panchina biancoceleste, ma prepara anche un piano B nel caso in cui la trattativa dovesse sfumare. Tra i profili presi in considerazione da Claudio Lotito c'è anche Giuseppe Iachini con cui ieri sera c'è stato un colloquio. L'ex Fiorentina è stato accostato anche alla Sampdoria e a tal proposito lui stesso si è espresso senza però sbilanciarsi: "Ogni volta che avviene un cambio di panchina alla Sampdoria il mio nome inizia a circolare. Una situazione dettata dal lavoro fatto in quei mesi a Genova, dal rapporto umano di affetto e stima reciproci con la piazza" - ha dichiarato a Sampdorianews.net - "Per il sottoscritto è sempre una grande gioia, perchè la Sampdoria è una squadra speciale, non sarà mai come le altre per me. In questo momento parlando di Sampdoria non posso confermare, nè smentire, non dico niente..."