Il cordoglio di Gaia Lucariello: "Lutto nazionale. Dobbiamo fare qualcosa in più"

Quello che il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, legge mestamente dinnanzi agli occhi dell'Italia ogni sera, altro non è che un bollettino di guerra. La pandemia globale ha colpito duramente il Bel Paese: a oggi, la prima nazione nel mondo per numero di morti accertati a causa dell'infezione da Covid-19. Gaia Lucariello - moglie del mister della Lazio, Simone Inzaghi -, ha espresso tutto il proprio dolore con questo post pubblicato su Instagram: "Io così... le mie preghiere vanno a chi è volato in cielo e a chi rimane sulla terra a piangere i suoi cari. Troppi morti, troppo dolore: dobbiamo fare qualcosa di più. #luttonazionale".