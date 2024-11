Il futuro di Pedro: rinnovo o dirigente nella Lazio? Ecco il suo piano

È ancora tutto da decidere il futuro di Pedro, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e l'età che avanza (anche se non sembra...). In Spagna si era parlato di una proposta di rinnovo già arrivata dalla Lazio, ma il calciatore dice che per il momento non è ancora successo. Lo spiega lo stesso spagnolo ai taccuini de Il Messaggero aggiungendo alcuni dettagli. Il ds Fabiani gli dice sempre che può ancora essere un esempio per i giovani. "Mi piacerebbe e sarebbe bellissimo un ruolo all'interno della Lazio, anche come allenatore fra qualche anno", ha dichiarato.

Quello che complica le cose, però, è la sua situazione familiare, visto che ha i figli in Spagna. Nonostante questo, comunque, lui a Roma si trova benissimo, soprattutto in una società che ha dei valori e della gente straordinaria. "In questo momento non voglio pensarci, non ho intenzione di smettere a fine anno".

E sulla voce arrivata dalla Spagna in cui dicono che la Lazio gli abbia già offerto un rinnovo, Pedro ha detto che non è ancora accaduto, ma che più avanti si siederà a un tavolo con Lotito e ne parleranno.