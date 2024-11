Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: Pedro, c'è già l'offerta per il rinnovo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rendimento di Pedro nella Lazio è stato così convincente che la società biancoceleste sembra intenzionata a offrire un prolungamento di contratto di un anno al giocatore spagnolo. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, è confermato come il club capitolino stia valutando seriamente la possibilità di prolungare il rapporto con uno dei suoi giocatori più esperti e di talento. Una conferma alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Pedro, una carriera scintillante alle spalle in numerosi club di primo livello come il Barcellona e il Chelsea, ha trovato nella Lazio un ambiente ideale per esprimere al meglio le sue qualità tecniche e la sua esperienza. Il suo contributo, sia in termini di assist che di reti, è stato fondamentale negli anni e lo è in maniera decisiva in questo inizio di stagione agli ordini di Marco Baroni.

Il possibile rinnovo del contratto di Pedro rappresenta una scelta strategica per la Lazio, che vuole mantenere un nucleo di giocatori esperti per continuare a competere ai massimi livelli. Il giocatore spagnolo ha dimostrato di poter fare la differenza sia come titolare che come uomo chiave a partita in corso, diventando un punto di riferimento nello spogliatoio per i più giovani. In una fase di ringiovanimento e rinnovamento, è fondamentale. Secondo quanto riporta la testata spagnola la Lazio avrebbe già messo sul piatto un rinnovo annuale, fino a giugno 2026.