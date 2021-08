Il Grande Fratello VIP si tinge di Lazio, Manila Nazzaro nel cast: i dettagli

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Nel frattempo che il programma si appresta ad iniziare sono stati svelati i primi concorrenti, tra questi è emerso un nome molto noto nell'ambiente Lazio. Si tratta di Manila Nazzaro, Miss Italia 1999 e conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia su Raidue. La bellissima Manila nutre la sua passione per il club capitolino da quando era bambina. Ad oggi con lei, il GF VIP si tingerà di biancoceleste e non solo.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE GLI ALTRI CONCORRENTI

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.